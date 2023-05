Top-Ergebnisse gab es auch in den vergangenen Wochen für Annick Böhler bei Laufveranstaltungen in der Schweiz. Beim Lupsinger Lauf über 12,2 Kilometer und 320 Höhenmeter wurde sie Gesamt-Zweite in der Zeit von 53:12 Minuten und belegte damit Platz 1 in der Altersklasse W 30.