Triathlon: Pionier Hubert Klemm fand im Triathlon seine Passion

Dank seiner Frau Maria Klemm, die er 1989 geheiratet hatte, konnte er sein Leben größtenteils dem Sport widmen. Sie unterstützte ihn, begleitete ihn auf Wettkämpfe und arbeitete beruflich in einer Festanstellung, während er sich zu Hause um Haushalt und Familie kümmerte.

„Hubbi“ inmitten seiner Schützlinge: Der Trainer kann viel Wissen vermitteln. Foto: Kim Bürger

Daneben gab es immer den Sport. Doch Klemm wollte seine Begeisterung für den Ausdauersport immer schon teilen und stieg als Trainer für Jugendgruppen ein. Seine eigenen Kinder animierten ihn dazu, zugleich weckte er das Interesse für den Sport in ihnen. Heute hat seine Tochter Katja in Sportwissenschaften promoviert und arbeitet mit ihrem Vater in der Entwicklung neuer Trainingsprogramme für Kinder zusammen.

Cheftrainer und Coach

Für die Jugend ist Hubert Klemm vor allem in unserer Region ein großes Vorbild. „Heute ist alles anders“, weiß er zu berichten. Früher gab es noch keine gezielte Förderung. Den jungen Nachwuchstalenten werden heute die Wege geebnet.“ Seine Erfahrung als Sportler, der es vom kleinen Dorfverein aus Schopfheim bis an die Spitze der deutschen Triathleten geschafft hat, ist für den passionierten Trainer ein großer Gewinn. Er weiß mit den Höhen und Tiefen umzugehen, die der Sport mit sich bringt, und kann die jungen Menschen dazu animieren, ihren eigenen Weg zu gehen.

Zahlreiche Erfolge

Wie sich das anfühlt, weiß er nur zu gut. Er nahm an Wettkämpfen in Europa und ganz Deutschland teil, folgte Verpflichtungen von Veranstaltern, dem Ruf von Sponsoren und suchte sich seinen Weg. Klemm gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Tri Team Freiburg, zog sich dort aber wieder zurück. Er blieb in Langenau beim TSCH und machte den Verein zum größten und erfolgreichsten in Baden-Württemberg.

Seine größten Erfolge hatte Hubert Klemm als älterer Triathlet. Mit 39 Jahren nahm er an einem ersten Wettbewerb in der Langdistanz teil. Er kam im Gesamtklassement auf den achten Rang mit einer Zeit von acht Stunden und 44 Minuten. Seine letzte Langdistanz lief er mit 43 Jahren in einer ähnlichen Zeit. Seit 2011/2012 nimmt der Schopfheimer offiziell nicht mehr an Wettkämpfen teil. Aber an einen völligen Rückzug aus dem Sport denkt er nicht. „Ich möchte, dass das, was ich mit meiner Frau in der Jugendarbeit aufgebaut habe, weiter geht.“ Daher setzt er sich dafür ein, dass das Jugendteam des TSCH bei Neuvergabe der Ligen möglichst hoch eingestuft wird.

Er selbst kann dem Sport im Alter nicht widerstehen und wenn es ihm möglich ist, geht er hinaus zum Laufen. „Es gibt kein Muss mehr, aber ich möchte nicht ganz aufhören, dafür ist es zu schön.“

Hubert „Hubbi“ Klemm

1958 geboren,

wuchs Hubert Klemm in Eichen bei Schopfheim auf. Heute ist er Cheftrainer beim TSCH Langenau. Mit seiner Ehefrau Maria, die selbst im Verein aktiv ist, lebt er in Höllstein.

Erfolge

Hubert Klemm besitzt zahlreiche Auszeichnungen. „Ich habe sie nie gezählt“, sagt er. Unter anderem wurde er etwa 13 Mal Deutscher Meister und nahm mehrmals an der Weltmeisterschaft im Triathlon teil.