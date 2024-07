Der extreme Ausdauersport ist nichts für Langschläfer. Schon um 6 Uhr finden sich die Athletinnen im Startbereich ein, um mit einem Sprung in die kalten Fluten die erste Disziplin anzutreten. „Das Wasser im Kanal war durch den Sturm am Tag vorher recht dreckig, was die Sicht einschränkte“, berichtet Annick Böhler von der Turnerschaft Langenau. Recht schnell schloss die Athletin zu einer vor ihr gestarteten Gruppe von Veteranen und Versehrten auf. „Mein Ziel war es, ein gleichmäßiges Tempo zu halten und möglichst zügig wieder aus dem Wasser zu kommen; so habe ich die 3,8 Kilometer in 1:09:02 Stunden absolviert, was im akzeptablen Bereich liegt.“ Die 180 Kilometer lange Radstrecke sei an sich eine anspruchsvolle, recht schnelle Strecke, die auch landschaftlich reizvoll zum Fahren ist, weiß die Langenauerin. Ein Problem mit ihrem Trinksystem kostete die Sportlerin etwa vier Minuten Zeit. Aber auch ein Kettenproblem beim Anstieg der zweiten Runde brachte sie nicht aus dem Konzept. Am Ende beendete sie die Radstrecke nach 4:57:48 Stunden. „Durch meine letztjährige Teilnahme wusste ich genau, was auf mich beim Laufen zukam“, nahm Annick Böhler die dritte Disziplin, den Marathon, unter die Sohlen. „26 Kilometer recht flach am Kanal entlang, kurz durch Roth, bevor es dann auf den letzten zehn Kilometern nach Büchenbach hoch und später wieder nach Roth hinunter ins Stadion ging.“ Die 32-Jährige konnte ihr Tempo bis zum Schluss solide halten. Mit 3:15:40 Stunden stellte sie dann eine neue persönliche Bestzeit auf. Am Ende stand der 31. Platz in der Gesamtwertung und der dritte Platz in ihrer Altersklasse.