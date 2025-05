Triathlon: Wieder viele überragende Platzierungen

Bei den Schülerinnen B kam Jule Günzel auf den ausgezeichneten dritten Platz, dicht gefolgt von Sarah Löffler. Bei den Jungs, die in der Mannschaftswertung den Platz drei belegten, kam Johann Burger auf Platz sechs , Gil Grossman auf sieben und Jakob Schlagetter wurde 13. Bei den Schülerinnen A wurde Isabella Otte hervorragende Zweite, Ida Rümmele wurde Vierte und Julia Knab kam auf Platz elf. Sie gewannen somit auch die Mannschaftswertung. Rico Möglich wurde Fünfter bei den Jungs. Einen harten Zweikampf gab es, bei der Jugend B, zwischen Johanna Otte und Heidi Schmidt. Am Schluss lag Johanna auf Platz eins knapp vor Heidi, und Helena Potratz wurde 13. Auch dieses Trio gewann die Mannschaftswertung. Vincent Schmidt kam bei den Jungs auf Platz 13 und David Deitmer auf 16. Aron Lerche schied nach einem Radsturz, aus. Nora Lerch glänzte bei der Jugend A mit dem zweiten Platz wo Marina Vutova Sechste wurde. Zusammen mit der Juniorin Lea Bächle, die Zweite wurde, siegten die drei auch in der Mannschaftswertung. Bei den Jungs kam Theo Burger auf Platz acht, Simon Selzer auf Platz neun, Jann Schröder wurde 13. Bei den Junioren siegte Michael Selzer mit deutlichem Vorsprung und wurde mit der Mannschaft Zweiter.