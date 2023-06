Triathlontag Schopfheim 400 Teilnehmer erwartet

Die Anmeldung für den Sparkassen-Volkstriathlon ist möglich bis 27. Juni unter www.sparkassen-triathlon-schopfheim-2023.racepedia.de/anmeldung (nur online) und als Nachmeldung bis 30. Juni, 20 Uhr, per E-Mail an: organisation.triathlon@turnerschaft-langenau.de. Anmeldungen am Wettkampftag sind nicht möglich.

„Wir wollen in der neuen Kombination unseren Ruf als kompetenter Gastgeber für einen Großanlass mit an die 400 Teilnehmer unter Beweis stellen“, so Klemm.