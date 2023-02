Ein Unbekannter sprach den 78-Jährigen im Lift eines großen Lebensmittelmarktes an der Großfeldstraße an, teilt die Polizei mit. Er fragte, ob der Senior ihm Geld wechseln könne. Der 78-Jährige schaute in seinem Geldbeutel nach, konnte aber nicht wunschgemäß wechseln. Kurze Zeit später bemerkte er, dass ihm Geldscheine fehlen.