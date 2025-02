Eine unbekannte Trickdiebin hat am Sonntag gegen 17.20 Uhr mit dem sogenannten Halskettentrick einer 79-jährigen Frau Schmuck im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Die ältere Dame wurde in der Hauptstraße im Bereich einer Apotheke von der unbekannten Frau angesprochen, welche ihr ohne deren Zustimmung mehrfach billigen Schmuck an den Körper gehängt haben soll, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei gelang es der unbekannten Frau, eine Goldkette, welche die 79-Jährige um den Hals trug, zu entwenden.