Trinationales Umweltzentrum: Die Hornissen- und Wespenberatung ist gefragt

Umweltbildung: Einen Überblick über die Angebote zur Umweltbildung gab Fachbereichsleiterin Silke Geißler-Klumpp. 277 Gruppen aus drei Ländern, etwa zur Hälfte Grundschulklassen, haben im vergangenen Jahr die Truz-Kurse besucht. Dabei begaben sie sich – vorwiegend in den warmen Monaten – auf Spurensuche im Wald, am Bach und auf der Wiese, lernten viel über Bäume, Gewässer und Tiere. Schon für die Kleinsten gibt es in den Naturkindergärten in Weil am Rhein und Rheinfelden solche Angebote. Mehr als 50 verschiedene Kurse richten sich an unterschiedliche Zielgruppen – auch an Erwachsene.

Ehrenamtliche unterstützen bei der Arbeit

Grenzüberschreitender Naturschutz: Über die Entwicklungen und Aktivitäten im Bereich grenzüberschreitender Naturschutz gab Fachbereichsleiter Mickey Wiedermann Auskunft. In diesem Bereich engagiert sich ein hauptamtliches Team, unterstützt von Ehrenamtlichen, für den Erhalt der Naturräume in der Region. Sie kümmern sich um Biotopvernetzung, Gutachten und Planung, Landschaftspflege und Naturschutzdienst sowie Öffentlichkeitsarbeit. Derzeit pflegt das Team der Landschaftspflege etwa 50 Flächen. Dazu gehören Mager- und Orchideenwiesen, Streuobstwiesen und andere schützenswerte Areale.