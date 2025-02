Trinationales Umweltzentrum: Einen Beitrag leisten für die Natur

Im Frühjahr, wenn es regnet und nachts etwa zehn Grad hat, wachen die Tiere auf und machen sich auf den Weg – und sollen dabei nicht überfahren werden. „Heute kümmern wir uns um den Hinweg-Zaun“, erläutert Wiedermann. An diesem werden mehrere Eimer in den Boden gesetzt, in die die Kröten hineinfallen sollen. Freiwillige Helfer, vor allem aus Otterbach, kontrollieren diese spätabends und frühmorgens, leeren sie und tragen die Amphibien sicher auf die andere Straßenseite.

Seit September dabei

Beim Aufbau packen auch drei junge Frauen mit an, die beim Truz seit September ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolvieren. Eine von ihnen ist die 25-jährige Celina Weber aus Weil am Rhein, die in Wiedermanns Fachbereich tätig ist. „Eigentlich wollte ich erstmal eine Ausbildung starten, aber es kam vieles dazwischen“, erzählt sie.