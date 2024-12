Trinkwasser in Schönau: Neuer Hochbehälter in Stahlbetonbauweise

Der neue Hochbehälter Eichbühl soll in Stahlbetonbauweise errichtet werden. Das beschloss der Gemeinderat Schönau in seiner jüngsten Sitzung. Vor der Abstimmung hatte Günter Sutter vom Büro Fritz Planung in Freiburg die Ergebnisse der Bauwerksanalyse vom 17. November 2022 vorgestellt.