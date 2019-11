Triumph auf Hawaii Windsurfer Philip Köster feiert fünften WM-Titel

Am Donnerstag entschied sich die Rennleitung dann gegen einen weiteren Start. Für Köster war dies gleichbedeutend mit dem abermaligen Triumph in der Königsdisziplin Waveriding nach 2011, 2012, 2015 und 2017. Doch Olympia in Tokio im nächsten Jahr ist für den auf Gran Canaria großgewordenen Sohn Hamburger Auswanderer keine Option.

"Ich bin so unglaublich happy über diesen Titel. Gerade nach meiner schweren Sprungverletzung 2016 weiß ich solche Momente noch mehr zu schätzen", sagte Köster. Vor drei Jahren hatte er wegen eines Kreuzbandrisses lange aussetzen müssen, sich danach in einem Kraftakt zurück an die Weltspitze gekämpft und schon 2017 den Titel geholt.