Trondheim - Das stürmische Wetter in Trondheim hat für eine Absage des WM-Wettbewerbs in der Nordischen Kombination gesorgt. Dies teilte der Weltverband Fis in Norwegen mit und bestimmte den Freitag als Nachholtag. Heftige Winde sorgten in der Stadt und rund um das Granasen Skisenter seit dem frühen Morgen für Turbulenzen. Das ohnehin später angesetzte und für 12.30 Uhr geplante Skispringen wurde dreimal um rund 15 Minuten verschoben und dann komplett abgesagt.