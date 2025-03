Tropensturm Angst vor "Alfred": Zyklon steuert auf Australiens Osten zu

Schulen und Supermärkte geschlossen

Zyklone erreichen in dieser Region nur sehr selten die Küste: "Alfred" ist der erste Zyklon seit 50 Jahren, der dort auf Land zusteuert. Seit Tagen laufen Vorbereitungen, um Anwohner in Sicherheit zu bringen und Häuser zu sichern. In den Medien ist "Alfred" absolutes Top-Thema, Reporter berichten rund um die Uhr aus dem Sturmgebiet.

Die meisten Schulen bleiben in den nächsten Tagen geschlossen. Auch der Flugverkehr in der Region soll eingestellt werden, Hunderte Supermärkte haben dicht gemacht. Die Behörden erwarten Böen von rund 150 Kilometer pro Stunde, Starkregen, Sturzfluten, Überschwemmungen und Monsterwellen. Viele Strände in der beliebten Touristenregion zwischen der Sunshine Coast nördlich von Brisbane und dem Surfer-Hotspot Byron Bay knapp 300 Kilometer weiter südlich sind bereits überflutet.