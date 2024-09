Trottoirfest in Rheinfelden: „Fest der Feste“ lockt wieder Massen an

„Es war ein sensationeller Freitag, und nun strömen die Menschen wieder auf das Fest“, freute sich Thomas Schmiederer, Vorsitzender des Trägervereins, an der Bühne in der Alten Landstraße und berichtete, wie sich am Auftaktabend bis spät in die Nacht die Menschen auf der Festmeile ausgelassen vergnügt hätten. „Da waren Omas mit ihren Enkeln und tanzten vor der Bühne. Die Straße, die Buden – alles voll!“ Dem hitzebedingten Mittagsloch am Samstag folgte erneut ein Abend mit viel Gedränge.