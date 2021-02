Trotz Corona Verbraucher sind am Valentinstag in Verwöhnlaune

Vor dem Bund-Länder-Treffen Spahn und Söder dämpfen Hoffnung auf Corona-Ausstiegsplan

In zwei Tagen treffen sich Bund und Länder, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. An das Impf-Versprechen der Kanzlerin glauben viele Deutsche indes nicht so recht.