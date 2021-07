Trotz Corona Volles Programm bei den Salzburger Festspielen

In schwierigen Zeiten will Sturminger eine betont einfache Inszenierung realisieren: "Etwas roh, wenig glamourös und, wenn doch, wild-glamourös." Ob die berühmten "Jedermann"-Rufe vom Anfang des Stückes wieder, wie vom Dichter vorgesehen, in die Bankettszene zurückverlegt werden, wollte Sturminger nicht verraten. Mit Mavie Hörbiger, Enkelin von Paul Hörbiger, soll erstmals eine Frau den Teufel spielen. Sturminger kann sich sogar vorstellen, dass in einigen Jahren eine Frau auch die Titelrolle übernehmen könnte. Und ein Transsexueller? "Wenn eine Regisseurin oder ein Regisseur eine Idee dazu hat, warum nicht?"

Weil auch die Salzburger Festspiele mit Einnahmeausfällen zu kämpfen haben, gibt es dieses Jahr neben Wiederaufnahmen und Übernahmen nur zwei Opern-Neuinszenierungen: Wolfgang Amadeus Mozarts "Don Giovanni" in der Regie des italienischen Bühnenkünstlers Romeo Castellucci sowie "Intolleranza 1960" von Luigi Nono, ein Schlüsselwerk der Nachkriegsmoderne. Anna Netrebko darf natürlich nicht fehlen: Sie singt die Titelrolle in Giacomo Puccinis Ohrwurm-Evergreen "Tosca", einer Übernahme von den Osterfestspielen Salzburg.

Weniger gerupft ist das Schauspielprogramm mit vier Neuproduktionen. Neben dem "Jedermann" gibt es unter anderem eine Shakespeare-Adaption unter dem Titel "Richard The Kid & The King" mit Lina Beckmann in der Hauptrolle sowie Friedrich Schillers Klassiker "Maria Stuart", in Szene gesetzt von Martin Kusej, dem Wiener Burgtheaterchef und früheren Schauspieldirektor der Salzburger Festspiele.

Die großen Namen der Klassikwelt sind wie eh und je im Konzertprogramm zu finden, darunter der italienische Maestro Riccardo Muti, der während der Festspiele nicht nur seinen 80. Geburtstag feiert, sondern auch sein 50. Salzburger Bühnenjubiläum. Zu diesem Anlass spielt er mit den Wiener Philharmonikern Ludwig van Beethovens "Missa solemnis", eines der unbestrittenen Gipfelwerke sakraler Musik.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-349455/3