Trotz Corona-Warnungen Wintersportregionen wappnen sich für einen neuen Ansturm

In Thüringen kündigte der Ilm-Kreis für das Wochenende verschärfte Kontrollen von Touristen an. "Ziel ist es, Tagesausflüge in der angespannten pandemischen Lage zu verhindern", teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Nach der Ankündigung, den Wintersportort Oberhof für Tagesausflüge zu sperren, rechneten die Ordnungshüter mit großem Andrang auf andere beliebte Ausflugsziele im Thüringer Wald.

Psychologen halten es für menschlich durchaus nachvollziehbar, wenn Leute trotz coronabedingter Warnungen Wintersportgebiete besuchen. "Es ist logisch nicht erklärbar, dass sich Menschen in der derzeitigen Situation einer möglichen Ansteckung aussetzen. Andererseits ist es aber aus menschlicher Sicht so erklärbar, dass viele den Drang haben, rauszukommen und Spaß zu haben - und das ist nachvollziehbar", sagte Psychologin Andrea Heine vom Berufsverband Deutscher Psychologen.

Grau im Tal, weiß auf den Höhen - beim Wetter ändert sich auch am Wochenende nicht viel. Schnee bleibt ab 300 bis 400 Metern Höhe liegen, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Im Sauer- und Siegerland sowie im Weserbergland und im Harz könnten bis Freitagabend lokal zehn oder 15 Zentimeter hinzukommen. An diesem Freitag bleibt es im Süden und im Norden weitgehend trocken, aber bedeckt. Nur am Alpenrand blitzt die Sonne hervor. In der Mitte fällt laut DWD Regen oder Schnee.

© dpa-infocom, dpa:210107-99-933728/2