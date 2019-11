Trotz Gipfelabsage Trump will Teilabkommen mit China bald besiegeln

Beide Länder arbeiteten derzeit daran, einen neuen Ort für die Unterzeichnung der "Phase eins" des Abkommens auszuwählen, schrieb US-Präsident Donald Trump auf Twitter. "Der neue Ort wird bald bekanntgegeben", erklärte er und versicherte: "Präsident Xi und Präsident Trump werden die Unterzeichnung machen!" Die chinesische Regierung erklärte, man wolle die Handelsgespräche "wie ursprünglich geplant" vorantreiben. Neben der Unklarheit über einen möglichen Ort des Treffens ist aber auch unklar, wann die beiden Präsidenten zusammenkommen könnten.

Ursprünglich hatte Trump geplant, am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am 16. und 17. November in Santiago de Chile mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping möglichst ein Teilabkommen im Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften zu unterzeichnen. Wegen schwerer Proteste in Chile sagte die dortige Regierung den Apec-Gipfel jedoch überraschend ab - ebenso die für Dezember in Chile geplante Weltklimakonferenz. Damit platzte auch der ursprüngliche Plan für die Besiegelung eines Teilabkommens zwischen den USA und China in Santiago de Chile.