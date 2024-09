Trotz Parkinson: Neuer Film von Lars von Trier in Arbeit

Seinen bislang letzten Spielfilm, den Horror-Thriller "The House That Jack Built", hatte von Trier 2018 auf dem Filmfestival von Cannes vorgestellt, wo er 2011 noch wegen umstrittener Nazi-Äußerungen zur unerwünschten Person erklärt worden war. Erst zur Weltpremiere von "The House That Jack Built" hatte man ihn nach sieben Jahren zum Festival zurückgeholt.