Trump und Grönland Berichte: Frau von J.D. Vance reist nach Grönland

Wie die grönländische Zeitung "Sermitsiaq" berichtet, will Usha Vance erst in die Hauptstadt Nuuk reisen und anschließend einem am Samstag beginnenden traditionellen Hundeschlittenrennen im Ort Sisimiut beiwohnen. Die fungierende grönländische Außenbeauftragte Vivian Motzfeldt bestätigte den Besuch gegenüber der Zeitung "Jyllands-Posten". Den genauen Reisezeitplan oder das Programm kenne sie jedoch nicht, sagte Motzfeldt.

Bei der angeblich privaten Reise soll die Vizepräsidentengattin Gesellschaft von Trumps Sicherheitsberater Waltz erhalten. Das berichteten neben "Jyllands-Posten" auch die dänischen Rundfunksender DR und TV 2 unter Berufung auf anonyme Quellen. Demnach hat die US-Regierung um offizielle Treffen mit dänischen und grönländischen Vertretern gebeten, was allerdings abgelehnt wurde. Offiziell bestätigt wurden die Reisen von US-Seite bislang nicht.