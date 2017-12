Trump unterzeichnet Gesetz Freud und Leid für deutsche Unternehmen bei US-Steuerreform

Nachrichten-Ticker

13:51 Merkel und Macron pochen auf friedliche Lösung in Ukraine

Berlin/Paris - Vor dem Hintergrund von Verletzungen der Waffenruhe in der Ostukraine rufen Deutschland und Frankreich dazu auf, den Minsker Friedensplan in die Tat umzusetzen. "Es gibt keine Alternative zu einer ausschließlich friedlichen Lösung des Konflikts", teilten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in einer gemeinsamen Erklärung mit. In der Region bekämpfen sich seit Jahren Regierungseinheiten und von Moskau unterstützte Separatisten.

13:49 Mit Drogenpäckchen Bombenalarm auf Weihnachtsmarkt ausgelöst

Bonn - Der Bonner Weihnachtsmarkt ist am Freitagabend wegen mehrerer verdächtiger Päckchen teilweise geräumt worden. Ein vermummter Mann hatte dicke Briefumschläge in zwei Briefkästen geworfen. Zwei Weihnachtsmarktbesucher hatten die Beamten alarmiert, weil sie den Mann an der Hauptpost in der Nähe des Weihnachtsmarktes dabei beobachtet hatten. Der Verdächtige hielt dabei sein Gesicht in einem Kapuzenpullover verborgen. Außerdem trug er Einweghandschuhe. Der Weihnachtsmarkt wurde vorübergehend geräumt. Die Umschläge stellten sich als Drogenlieferungen heraus, teilte die Polizei mit.

13:42 13 Verletzte bei Feuer in Leipziger Wohnhaus

Leipzig - Beim Feuer in einem Wohnhaus in Leipzig sind in der Nacht zum Samstag zwölf Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Die Mieter kamen ins Krankenhaus, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Das teilte die Polizei mit. Zwei Kleinkinder im Alter von zwei und fünf Jahren und ein vier Monate alter Säugling sind ebenfalls betroffen. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei ein Kinderwagen angezündet worden, der unter einer Holztreppe im Erdgeschoss stand. Das Treppenhaus habe sofort Feuer gefangen.

12:57 Dänischer Weihnachtsmann zieht von Grönland nach Finnland

Nuuk - Wo lebt der Weihnachtsmann? Dänische Kinder schicken ihre Weihnachtswünsche seit vielen Jahren nach Grönland. Doch diese Tradition könnte sich ändern, wenn es nach der Chefin der Tourismusagentur Grönlands geht, wie der dänische Sender DR berichtete. In vielen anderen Ländern werde der Weihnachtsmann eher mit Finnland in Verbindung gebracht, sagte Lykke Geisler Yakaboylu. "Wir können nicht mit dem Zirkus der Finnen mithalten", fügte er hinzu. Außerdem wolle Grönland lieber als Ziel für Abenteuerurlaub, Hundeschlittenfahrten und das Polarlicht bekannt sein.

12:55 Syrisches Flüchtlingsbaby zur Herzoperation in Israel

Tel Aviv - Ein syrisches Flüchtlingsbaby, das mit einem schweren Herzfehler zur Welt kam, ist zu einer dringenden Operation nach Israel geflogen worden. Das zwei Tage alte Kind sei auf Zypern geboren worden, teilte das israelische Außenministerium mit. Auf Bitte des zyprischen Gesundheitsministeriums sei das herzkranke Neugeborene mit einem Sonderflug nach Tel Aviv gebracht worden. Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat Israel Tausende verletzter Syrer behandelt. Die Nachbarländer Israel und Syrien sind verfeindet und unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.