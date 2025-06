Trunkenheit am Steuer: Bockwurst-Bestellung überführt Promillefahrer

Eilenburg - Weil er sich lallend eine Bockwurst bestellt hat, konnte die Polizei in der Nacht einen betrunkenen Autofahrer stellen. Der 46 Jahre alte Fahrer habe sich an einer Tankstelle in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) eine Stärkung geholt. Einem Zeugen sei dabei der augenscheinlich betrunkene Zustand des Mannes aufgefallen. Dennoch sei dieser mitsamt Bockwurst weitergefahren. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.