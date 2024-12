TSG-Jugend zeigt sich in Weil am Rhein: Nachwuchs feiert

Den Auftakt machten die jüngsten Vereinsmitglieder, die beim Eltern-Kind-Turnen spielerisch an motorische Grundfertigkeiten herangeführt wurden. Weiter ging es mit den Kindern und Jugendlichen der Jiu-Abteilung, die mit „Rolling around the Christmas tree“ Einblicke in ihre Sportart gaben. Die Turner der Kindergruppen präsentierten ihre Fortschritte an Balken, Boden und Ringen. Beeindruckend war der Auftritt der „Show-Girls“, die mit einer Choreografie zu Musik aus „The Greatest Showman“ glänzten. Die „Weihnachtselfen“ begeisterten mit einer eigenständig entwickelten Performance, während die Gauliga-Wettkampfturnerinnen ihren Auftritt mit Sprüngen und Tanz zu Ed Sheerans Musik krönten. Den Abschluss machte eine gemischte Gruppe, die mit ihrer Vorführung am Airtrack das Publikum zum Staunen brachte.

Nach den sportlichen Darbietungen wurde es besinnlich: Der Nikolaus besuchte die Halle, und die Kinder trugen Gedichte und Lieder vor. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine kleine Bescherung.