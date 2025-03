TSG Ötlingen: Ein Verein mit Ausstrahlung

TSG übernimmt soziale Verantwortung in der Region

Ein weiterer Aspekt sei die soziale Verantwortung des TSG, die sich aktiv im Dorf, aber auch in der Region engagiere. Aktuell habe der TSG 798 Mitglieder, wobei Winterle sich sicher zeigte, dass „die 800er Marke noch in diesem Jahr geknackt werden wird“. Neben den vielen sportlichen Angeboten, stünden in jedem Jahr auch viele außersportliche Veranstaltungen sowie Wettkämpfe und Gürtelprüfungen an. Namentlich nannte Winterle Jitsu, Kuatsu eine japanische Kunst der Wiederblebung sowie Sankaku Dojo.

Turnabteilung reist von Wettkampf zu Wettkampf

Auch die Turnabteilung sei viel unterwegs gewesen. Vereinsmeisterschaften, Wintermannschaftskämpfe und Liga Wettkämpfe sowie das Kinderturnfest in Erzingen seien in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Auch beim Landesturnfest in Konstanz war die TSG dabei. Einen Höhepunkt im Vereinsjahr stellte die Kinderweihnachtsfeier dar. Zudem wirteten die Mitglieder an einem Hoffest und am Weinweg in Flammen. Neben dem Sport werden 2025 zum einen die Renovierung der Mehrzweckhalle und zum anderen das Projekt Jugendschutz Themen sein, erklärte Winterle.