TTC Schopfheim/Fahrnau: Ben Büchel spielt beim Tischtennis ganz oben mit

Arbeit beim Zoll

Ben Büchel lebt in Herten, wo es ihn aus beruflichen Gründen hinzog. Der 25-Jährige arbeitet als Zollbeamter für das Grenzzollamt am Autobahnzubringer in Rheinfelden. Aufgewachsen ist er in Unteruhldingen am Bodensee. Unterstützt von Lehrern aus Stegen bei Freiburg, die eine spezielle Ausbildung für gehörlose Schüler hatten, absolvierte er in Rielasingen-Worblingen die Realschule. Danach machte er eine Ausbildung zum Technischen Zeichner in Konstanz, an die er die Fachhochschulreife am Technischen Berufskolleg in Ravensburg anschloss.

Seine Ausbildung beim Zoll begann in Sigmaringen und führte ihn dann zu sämtlichen Dienststellen im Raum Südbaden. Dabei lernte er auch Rheinfelden kennen und zögerte nach seiner Ausbildung nicht lange, dort seinen Dienst als Zollbeamter anzutreten.