TTC Schopfheim/Fahrnau: „Meisterhafte“ Spieler

Aktive: Die erste Herrenmannschaft feierte die Meisterschaft in der Landesklasse und damit den Aufstieg in die Landesliga. Die „zweite Herren“ errang einen vierten Platz in der Bezirksliga. Die dritte Herrenmannschaft erreichte Platz sechs in der Bezirksklasse, die vierte den vierten Platz in der Kreisklasse B.

Jugend: Die herausragende Jugendarbeit mit rund 50 Mädchen und Jungen zahlte sich in sehr guten Ergebnissen im Ligabetrieb und überregionalen Erfolgen auch bei Wettbewerben für ganz Baden-Württemberg aus.