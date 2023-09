TTC SChopfheim/Fahrnau Motiviert in die neue Saison

Herrenmannschaften

Bei den Herren nimmt der TTC mit vier Teams am Spielbetrieb teil – eines mehr als in der vergangenen Saison. Die Erste Herrenmannschaft mit Mannschaftsführer Jan Brutschin tritt in der Landesklasse an. Die „Zweite“ Mannschaft mit Mannschaftsführer Volker Fischer spielt nach der Meisterschaft in der Bezirksklasse nunmehr in der Bezirksliga. Die dritte Mannschaft startet mit Mannschaftsführer Thomas Krause in der Bezirksklasse. Die vierte Mannschaft ist mit Klaus Dullisch in der Kreisklasse B aktiv.

Damenteam

Das Damenteam mit Mannschaftsführerin Nora Klinger will in der Landesklasse „an die tolle Saison 2022/23 anknüpfen“.