Tüllingen: „Tina & Jo“ in der Lindemer Weinschänke

„Tina & Jo“ treten am Samstag, 19. Oktober, 18 Uhr, in der Lindemer Weinschänke in Tüllingen, Dorfstraße 21, auf. Das Duo interpretiert mit Gitarren und zweistimmigem Gesang bekannte Songs der 60er und 70er Jahre. Gemäß ihrem Motto „Sing with us!“ verteilen die beiden Texthefte, sodass Mitsingen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht ist. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung. Einlass ab 17 Uhr, keine Reservierung möglich.