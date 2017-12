Türkei Vier "Cumhuriyet"-Mitarbeiter bleiben bis März in Untersuchungshaft

Nachrichten-Ticker

19:55 Affen-Bescherung im Zoo

Stuttgart - Gorillas, Bonobos und Orang-Utans sind am 1. Weihnachtsfeiertag in der Stuttgarter Wilhelma reich beschenkt worden: Insgesamt 140 Geschenkboxen wurden in einem Affenzahn neugierig aufgerissen. In den Paketen waren nach Auskunft des Zoos unter anderem Popcorn, Rosinen und Apfelringe in Holzwolle und Zeitungspapier versteckt. Die Päckchen wurden in den Gehegen unter Weihnachtsbäume gelegt. Zahlreiche Besucher schauten dem Treiben zu.

19:44 Vier "Cumhuriyet"-Mitarbeiter bleiben bis März in Untersuchungshaft

Istanbul - Vier Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" bleiben bis zur Fortsetzung ihres Strafprozesses bis mindestens März in Untersuchungshaft. Dies hat ein Gericht in Istanbul entschieden. Ihnen wird Propaganda für die Gülen-Bewegung vorgeworfen. Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation.

19:14 Kein Kopftuch: zehnjähriger Turnerin im Iran droht Verfahren

Teheran (dpa) – Einer zehnjährigen iranischen Turnerin droht ein Disziplinarverfahren, weil sie angeblich bei einem internationalen Wettbewerb im Ausland ohne Kopftuch aufgetreten ist. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ISNA will der Turnverband gegen das Mädchen ein Disziplinarverfahren einleiten. Eine iranische Sportlerin im Ausland ohne Kopftuch sei nicht akzeptabel, erklärte der Verband. Der Vater des Mädchens bezeichnete die Aufregung als absurd. Seine Tochter habe lediglich während eines privaten Aufenthalts der Familie in Armenien bei armenischen Turnerinnen mittrainiert.

18:02 Russland: Mutko sechs Monate nicht Chef des Fußballverbands

Moskau - Als eine Konsequenz aus dem russischen Doping-Skandal legt Vizeregierungschef Witali Mutko für sechs Monate die Führung des nationalen Fußballverbandes RFS nieder. Das meldeten russische Agenturen in Moskau und beriefen sich dabei auf Quellen im Verband. Mutko bleibt aber Cheforganisator der Fußball-WM im eigenen Land vom 14. Juni bis 15. Juli 2018. Wegen des jahrelangen Dopingsystems in Russland hatte das Internationale Olympische Komitee den Ex-Sportminister lebenslang für Olympia gesperrt.

17:56 Blumenmeer zum ersten Todestag von George Michael

London - Zahlreiche Fans haben zum ersten Todestag des britischen Popmusikers George Michaelfür ein Blumenmeer vor dessen Anwesen in Goring-on-Thames gesorgt. Auch Kerzen, Karten mit emotionalen Botschaften, Schallplatten und eine Gitarre brachten die Fans zum Gedenken an den Künstler mit. Michael starb am ersten Weihnachtstag 2016 mit nur 53 Jahren laut Obduktion an einem Herzleiden. Sein Freund hatte ihn leblos in dem Haus in der Grafschaft Oxfordshire westlich von London gefunden. Der Popstar verkaufte fast 100 Millionen Alben.