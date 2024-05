„Der Anlass ist die Übertragung der Souveränität an die Nation nach dem Unabhängigkeitskrieg im Jahr 1920 durch das große türkische Nationalparlament“, erklärt Türkmen. Kemal Atatürk hat diesen besonderen Tag den Kindern gewidmet. Gefeiert wird der Tag in Weil am Rhein seit 1980. Etwa 100 Kinder, die alle in Weil die Schule besuchen, gestalteten in traditionellen Kostümen den Nachmittag.

Die 16 Kinder- und Jugendgruppen präsentierten Folkloretänze und musikalische Sketche. Beispielsweise führten 20 Mädchen der albanischen Folkloregruppe „Arnavutluk Dans Grubu“ einen beachtlichen Tanz vor.