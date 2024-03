TÜV-Bericht: Durchfallquoten für Führerschein auf neuem Höchststand

Berlin - Noch nie sind in den vergangenen Jahren so viele Menschen durch die theoretische Prüfung für den Autoführerschein gefallen wie 2023. Bei den über 18-Jährigen fiel so gut wie jeder Zweite (49 Prozent) durch die Theorieprüfung der Klasse B für den klassischen Autoführerschein, wie ein neuer Bericht des TÜV-Verbands für das Jahr 2023 zeigt.