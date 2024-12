Tumringen: Gelungener Weihnachtsmarkt

In den vergangenen zwei Jahren hatte der Weihnachtsmarkt sein Quartier im Hof der Grundschule Tumringen bezogen, wo er dann jeweils nur eintägig stattfand. Denzer kann beiden Standorten Vorteile abgewinnen. Viele schätzten aber die Atmosphäre im Dorfkern, weshalb der Markt in diesem Jahr an den Platz an der Oberen Ortsstraße zurückgekehrt sei. „Hier gehört’s her“, „es ist eine schönere Atmosphäre“ und „hier ist es gemütlicher“ waren denn auch nur einige der positiven Reaktionen auf eine Kurzumfrage am Samstagabend.