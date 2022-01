Tumringer Tötungsdelikt Sicherungsverwahrung nach tödlicher Messerattacke

Die Richter sahen es nach insgesamt viertägiger Verhandlung im Landgericht Freiburg als erwiesen an, dass der Mann an paranoider Schizophrenie erkrankt ist und daher zur Tatzeit nicht schuldfähig war. Aufgrund der Krankheit gehe von dem Mann weiterhin Gefahr für die Allgemeinheit aus. Die Zwangsunterbringung sei da unvermeidlich, führte die Vorsitzende Richterin Eva Kleine-Cosack in ihrer Urteilsbegründung am Freitag aus.

Opfer starb im Krankenhaus

Mit dem Urteil schlossen sich die Richter Staatsanwaltschaft und Verteidigung des zur Tatzeit 21-jährigen Mannes an, die für Unterbringung und Behandlung in der Psychiatrie plädiert hatten.

Der Mann hatte einen Besucher seines Mitbewohners am Abend des 15. Juli nach einem Streit mit sechs Messerstichen in den Oberkörper getötet. Das 38-jährige Opfer starb später im Krankenhaus.