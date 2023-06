Bei Heuarbeiten hatte am Dienstag Nachmittag ein 62-jähriger Landwirt einen Unfall mit seinem Traktor. An einem abschüssigen Hang im Tunauer Ortsteil kam der Traktor ins Rutschen und überschlug sich anschließend mehrfach, bevor er am Waldrand zum Stehen kam, berichtet die Polizei. Der Landwirt sei ansprechbar gewesen und wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.