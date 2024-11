Tunau: Spitzenwert in der Sauberkeit

Die Straße nach Tunau ist eine Sackgasse. Sie endet etwas oberhalb des Dorfs beim Domizil des Tunauer Schützenvereins. Einen Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) gibt es nicht. Eine solche Lage bringt naturgemäß Vor- und Nachteile mit sich. Besonders deutlich zeigt sich das beim Thema Verkehr. So vergaben die Umfrageteilnehmer aus Tunau – gefragt nach Lärmbelästigung und Verkehrsbelastung - den Spitzenwert 8,3 auf einer Skala von eins bis zehn (LK 5,61). Die Kehrseite der Medaille zeigt sich an der mit 1,5 ausgesprochen schlechten Note für den nicht existenten ÖPNV (LK 5,65). „Wir sind komplett aufs Auto angewiesen. Es gibt keine Busverbindungen und auch keine Fuß- oder Radwege“, verdeutlicht eine Person in der Umfrage die Situation. Bürgermeister Dirk Pfeffer erklärt dazu: „Mittelfristig sehe ich keine Chancen auf eine Anbindung von Tunau an den ÖPNV. Hier eine Buslinie einzurichten, würde vermutlich bedeuten, dass der Bus oft leer hin- und herfährt.“ Aktuell sei es möglich, dass Bürger gegen Entgelt mit dem Schulbus mitfahren, erklärt Pfeffer weiter. Dieses Angebot werde zurzeit von einer Person genutzt. Durch weitgehend noch intakte Mehrgenerationenhaushalte sei jedoch die Beförderung durch Familienangehörige gewährleistet. Wer zu Fuß unterwegs ist, werde regelmäßig von Nachbarn mitgenommen, berichtet der Bürgermeister. Denn die meisten Leute im Ort würden sich kennen. Mit dem Auto sind die umliegenden Gemeinden – insbesondere Schönau – schnell erreicht. Dies führt zu Unschärfen bei einigen Bewertungen in der Umfrage, wie eine teilnehmende Person darlegt. Die Befragten mussten sich jeweils entscheiden, ob sie allein die Situation im Dorf bewerten, oder das wesentlich bessere Angebot in der näheren Umgebung, die motorisiert komfortabel zu erreichen ist. Die Umfrage sei für einen so kleinen Ort eigentlich nicht geeignet, wurde deshalb angemerkt.

Gesundheitsversorgung

Die Gesundheitsversorgung schneidet mit einem Wert von 4,25 (LK 4,7) gar nicht mal so schlecht ab. In den umliegenden Gemeinden gebe es eine gute medizinische Versorgung, ergänzt eine Person ihre Bewertung. Andererseits bemängelt diese Person die langen Wartezeiten in den Gesundheitszentren.