Tunauer Bürgermeister: Dirk Pfeffer tritt in Tunau erneut an

In Anbetracht der aktuell angespannten finanziellen Lage der Gemeinde Tunau und der damit verbundenen Herausforderungen hat Dirk Pfeffer „nach reiflicher Überlegung“ entschieden, sich erneut für das Amt des Bürgermeisters zur Verfügung zu stellen, wie er in einem Schreiben an die Gemeinderäte erklärt, das am Donnerstagabend auch an die Presse versendet wurde.