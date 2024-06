Turmhölzle bei Raitbach: Kampf um Erhalt der Burgruine

Guter Blick rundum

Ungefähr so hoch, wie dort nun die Bäume stehen, könnte im Hochmittelalter der Burgfried, also der Turm, mit seinen zweieinhalb Meter dicken Mauern in den Himmel geragt haben. Von dort – in rund 15 bis 20 Meter Höhe – habe man wohl einen guten Blick auf Raitbach und Fahrnau gehabt – sowie Panoramasicht auf die Alpen. Bäume hätten im Umkreis von Burgen damals nicht gestanden. Damals – das könnte im Fall der Burg über Raitbach schon im 11., sicher aber im 12. Jahrhundert gewesen sein.