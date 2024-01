Turnen: Die Welle schwappt über

In der Tat: Die Premiere der TurnGala „Eternity“ des Schwäbischen Turnerbundes (STB) und des Badischen Turner-Bundes (BTB) in der ausverkauften Deutenberghalle in Schwenningen bot im Rahmen des zweieinhalbstündigen Programms für jeden etwas und war mit zahlreichen Highlights gespickt. Jetzt ist die beliebte Familienschau über die Jahreswende in Baden-Württemberg auf Tournee gegangen. Bis zum 9. Januar werden noch 17 Vorstellungen gezeigt.

1200 total begeisterte Premierengäste klatschten immer wieder Beifall, honorierten die Darbietungen mit rhythmischem Klatschen und Szenenapplaus, spornten so die Artistinnen und Artisten zu Höchstleistungen an. Sehr gut kamen die regionale Gruppe „Mariposa“ aus Truchtelfingen sowie die Kindergruppe des TV Ingersheim an. Letztere – 27 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und 14 Jahren – hatten ihre anfängliche Nervosität schnell abgelegt und präsentierten in ihren roten, gelben und orangenen T-Shirts mit Holzstäben und über kleine Kästen mit Feuereifer zur Musik „Feuerwerk“ eine bunte Übungseinheit.