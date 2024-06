Elisabeth Seitz holt 26. Titel und ist kämpferisch

Gefeiert wurde Elisabeth Seitz für ihren 26. deutschen Meistertitel. Die 30 Jahre alte Rekordmeisterin siegte neun Monate nach ihrem Achillessehnenriss mit dem klasse Wert von 14,750 Punkten am Stufenbarren, an dem 2002 Europameisterin war. "Der Titel fühlt sich heute besonders gut an, weil ich gezeigt habe, dass ich noch lange nicht aufgeben habe", sagte die Stuttgarterin mit Blick auf die Ausscheidung um das letzte Olympia-Ticket. "Mit 14,75 braucht es wenig Worte, um zu verstehen, dass ich relativ nah an einer Medaille sein könnte international", fügte sie an.