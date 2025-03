Turnen: Sandro Dathe ist wieder zurück

Der Sprung aufs Treppchen soll wieder gelingen

Denis Bär hat auch in der anstehenden Saison das Zepter wieder fest in der Hand. Der ehemalige Zweitliga-Turner traut seiner Riege auch in dieser Saison einiges zu: „Die Jungs haben das Potenzial, um wieder vorne mitzumischen. Alle sind hoch motiviert. Ich bin da zuversichtlich.“ In der vergangenen Saison belegten die Weiler einen guten dritten Rang. Der Sprung aufs Treppchen soll nun auch 2025 gelingen.

Die Weiler Landesliga-Konkurrenz hat allerdings nicht geschlafen: „Die Qualität der anderen Mannschaften ist noch stärker geworden. Etliche routinierte Turner in dieser Liga weisen bereits Bundesliga-Erfahrung auf. Zudem sind nicht wenige junge Kräfte in der deutschen Jugend-Bundesliga aktiv. Unseren Zuschauern wird also bei den Heimkämpfen eine Menge geboten“, weiß Coach Bär.