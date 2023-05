Turnen Spannende Wettkämpfe

Die Erstelhalle war gut gefüllt, als zunächst die Damen in den Klassen A und B an die Geräte gingen. In einem spannenden Vierkampf (Sprung, Stufenbarren, Balken, Boden) holte sich am Ende das Team des TV Basel den Siegerkranz. Mit 144,60 Punkten lagen die Baslerinnen 3,40 Punkte vor dem Mixed-Team (Simone Pregger, Rebecca Wolfermann, Julia Hoferer, Orida Avdiu, Tanja Zähringer). Platz drei ging an den TV Rheinfelden (Ava Schmid, Justina Scirica, Anina Körner, Clara Buri, Ida Hasler, Nuran Ben Amor). In der Einzelwertung jubelte Ava Schmid vom TV Rheinfelden über Rang eins. Sie erzielte im Vierkampf 42,30 Punkte. Zweite wurde Leyla Mettler (TV Basel/36,25) vor Julia Hoferer (Mix Team/35,90).