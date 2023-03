Turnen Turner siegen und haben neue Ambitionen

Mit Adam Weider haben die Weiler Kunstturner am Samstag einen weiteren Turner in ihren Reihen begrüßen dürfen. Mit dem erst 15-Jährigen, der in Saint-Louis trainiert, haben die Granzlandturner nur einen weiteren Athleten, der für bessere Wertungen in seinen Kämpfen an den Geräten sorgt. „Adam bringt Punkte und ist ein Kunstturner, wie ich ihn gewohnt bin.“