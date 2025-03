Turnen: Viel Neues für die Turnbegeisterten der Region

Am vergangenen Samstag lud der Markgräfler-Hochrhein-Turngau seine 106 Mitgliedervereine zum Gauturntag ein. Die Ausrichtervereine TV Grießen und TV Lauchringen starteten mit der Ausrichtung in ihr jeweiliges 100-jähriges Vereinsjubiläum. Nachdem am Vormittag ein Fortbildungsprogramm, mit verschiedenen Themen aus dem Vereinsalltag aufgegriffen wurde, lud die Markgräfler-Hochrhein-Turnerjugend (MHTJ) am Vormittag zur Hauptausschussversammlung ein.