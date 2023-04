Gleich im ersten Jahr ihres Bestehens darf sich die Männerriege der Turner des ESV Weil über den Aufstieg in die Landesliga freuen. Am Ende der regulären Saison hatte das Team von Denis Bär den zweiten Platz in der Bezirksliga belegt. Beim Ligafinale am vergangenen Samstag in Singen wurde die Riege zwar nur Dritter, sicherte damit aber den zweiten Tabellenplatz und turnt nun in der kommenden Saison in der Landesliga.