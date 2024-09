Turnen: Zwei Mal Bronze für Turnerin Claudia Trickes

Der Start erfolgte mit den Hessischen Landesmeisterschaften in fünf Altersklasse ab zwölf Jahren bis zur Erwachsenenklasse ab 19 Jahre. In der letztgenannten Gruppe nahm Claudia Trickes teil. Gemeinsam mit ihren Team-Kolleginnen aus Taunusstein stellte sie sich den Starterinnen aus Groß-Eichen, Frankfurt, Marburg und Offenbach am Main. Claudia konnte zwei gute Sprünge absolvieren. In der Spirale-Übung wurde ihr der Platz so knapp, so dass leider eine Neu-Ausrichtung mit einem ungeplanten Zwischenstart notwendig war, verbunden mit entsprechendem Punktabzug. Abschließend zeigte sie ihre neue Musikkür.

Zu den Klängen des Musicals „Die Schöne und das Biest“ und dem Zeichentrickfilm „Küss den Frosch“ absolvierte sie ihre über dreiminütige Übung fehlerfrei. „Diese neue Übung war ein ganz wichtiger Schritt für Claudia. Dass sie die Übung am Stück turnen konnte, ist für ihre mentale Gesundheit enorm wichtig“, betonte Trainer Ronnie Trickes. Bei der Siegerehrung zeigte sich der Wert der neuen Musikkür: Die Turnerin freute sich über den Bronze-Rang.