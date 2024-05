Vor diesem Hintergrund fand am Samstag – einen Tag nach der Generalversammlung des größten Vereins der Doppelgemeinde – eine Ehrungsfeier statt, an der die Vereinsführung den langjährigen Mitgliedern für deren Treue dankte und ihnen Urkunden und Präsente überreichte. In seiner Begrüßungsrede sagte der Vorsitzende des Turnerbundes, Mark Seydel: „Es erfüllt mich mit Stolz, so viele langjährige Mitglieder ehren zu können.“

Den Reigen der Ehrungen eröffnete eine Bilderpräsentation von Ausflügen und anderen Turnerbund-Veranstaltungen. Sie machten deutlich, wie sehr dem TBW seit Jahrzehnten auch eine wichtige soziale Rolle im Dorf zukommt. In entsprechender Weise äußerte sich auch Margit Maier, Ressortleiterin Finanzen im Turnerbund und unersetzliche Stütze in allen Belangen des Mehrspartenvereins.