Rückblick: Was der Verein im zurückliegenden Jahr geleistet hat, kann sich sehen lassen, so auch die vielfältigen Kursangebote. All dies führt dazu, dass der TBW mittlerweile eine Geschäftsstelle eingerichtet hat, um dem enormen Zuspruch gerecht zu werden. Jetzt geht es noch darum, eine Person zu finden, welche die Geschäftsstelle auf Minijobbasis führt. Derzeit kümmert sich Kassiererin Margit Maier zusätzlich darum.

Zu den sportlichen wie geselligen Höhepunkten zählte sie gemeinsam mit Vorsitzendem Mark Seydel die Vereinsmeisterschaften, die Jubiläen der Rock’n’Roll-Abteilung und des Shaolin Kempo. Das Sportfest „Spiel ohne Grenzen“ die Teilnahme am SlowUp wie auch der Südwestzipfellauf seien darüber hinaus Veranstaltungen gewesen, an denen Hochbetrieb auf dem Turnplatz am Jahnweg herrschte. Maier zufolge war das Jahr 2023 „phänomenal“. In Bezug auf die Mitgliederzahlen sagte sie: „ich bin sicher, dass wir die Zahlen vom Vorjahr spätestens Ende des Jahres toppen werden.“