Turnier im Sommer: Basketballer mit Glückslos: EM-Vorrunde in Finnland

Schöpflin-Areal in Lörrach Weitere halbe Million Euro ins Brombacher Gewerbeareal investiert

Beim Tag der offenen Tür auf dem Schöpflin-Areal präsentieren sich am Sonntag Gewerbe, Vereine, Handwerk und Kunst – plus Oldtimer. An Werktagen herrscht hier auch viel Betrieb.