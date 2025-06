Turnier in der Schweiz Kader für Frauen-EM steht: Künzer spricht von Titel

Dass Frankfurts Bundesliga-Topscorerin Anyomi und Abwehrspielerin Rauch (North Carolina Courage/USA) nicht nominiert wurden, kam nicht überraschend. Weniger wegen der Tatsache, dass die beiden zuletzt die Kommunikation des Bundestrainers kritisiert und damit für viel Wirbel und eine Aussprache im Nationalteam gesorgt hatten.

Sieben Bayern-Spielerinnen dabei

Anyomi fehlte zuletzt schon gegen die Niederlande (4:0) und in Österreich (6:0) wegen Kniebeschwerden, die sie laut Wück nun auskurieren will. Rauch ist wieder nur auf Abruf nominiert: Der Bundestrainer entschied sich für die deutlich jüngere Franziska Kett als mögliche linke Außenverteidigerin. So stehen insgesamt sieben Bayern-Spielerinnen als größte Fraktion im Aufgebot.

Eine Entscheidung wurde Wück abgenommen: Da Innenverteidigerin Sara Doorsoun ebenfalls nur auf Abruf für die Schweiz eingeplant gewesen wäre, zog die 33-Jährige von Eintracht Frankfurt die Konsequenzen und trat diese Woche aus dem Nationalteam zurück.

Start in Herzogenaurach am 19. Juni

Das größte Fragezeichen beim Aufgebot hatte Wück schon vergangene Woche aufgelöst: Bayern-Star Lena Oberdorf, seit ihrem Kreuzbandriss vor knapp einem Jahr ohne jegliche Spielpraxis, fährt nicht zur EM.

Die DFB-Frauen starten ihre Turniervorbereitung am 19. Juni in Herzogenaurach. Das erste EM-Spiel steht am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen an. Weitere Gruppengegner sind Dänemark (8. Juli in Basel) und Schweden (12. Juli in Zürich).