Turnier in London Das bringt der Tag bei der Darts-WM

ANDERSON IN MECKERLAUNE

Zunächst schoss er gegen Mensur Suljovic, dann gegen die arrivierten Darts-Experten: Gary Anderson ist derzeit in Meckerlaune. Nach dem knappen 4:3 gegen Suljovic drohte er gar mit Rücktritt und sagte, er gehe lieber Golf spielen, wenn seine Gegner an der Scheibe so viel Zeit brauchten. "The Flying Scotsman", Weltmeister von 2015 und 2016, steht aber trotz allen Turbulenzen mal wieder im WM-Viertelfinale. Und dürfte sich gegen "Auberginen-König" Dirk van Duijvenbode (14.45 Uhr) gute Chancen ausrechnen, auch diese Runde noch zu überstehen.

NÄCHSTER POLNISCHER COUP?

Der vierte Halbfinalist wird in jedem Fall eine Überraschung sein. Womöglich schafft es der Pole Krzysztof Ratajski, der die Träume von "German Giant" Clemens am Mittwoch in einem packenden Match beendet hatte. Gegen Stephan Bunting aus England bestreitet er am Freitag (13.00 Uhr) das erste Darts-Match des Jahres 2021.

© dpa-infocom, dpa:201231-99-862224/2